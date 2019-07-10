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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:56 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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