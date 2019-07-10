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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:56 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15
Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğu hava harekatında, 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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