Türkiye
MSB, Pençe Harekatı'na katılan komandoları paylaştı
06 Haziran 2019 Perşembe 14:41 - Son Güncelleme 06 Haziran 2019 Perşembe 14:48
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı’na katılan komandolara ait görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Pençe Harekatı’nda komandolar… Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara…" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, operasyona katılmak üzere helikoptere binen komandoların görüntüleri de yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber
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