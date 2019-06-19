Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu.https://t.co/Hzy22tbsM2#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/r4V3olJ2Hz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 19 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber