Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"CHP çöptür, çukurdur, çamurdur"

Bizim lügatımızda yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin ve milletin boş lafa, kendini olmadığı biri gibi göstermeye, halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya karnı toktur. CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır.

Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halka karşı başka konuşup arkada başka işler çevirmeye bu milletin karnı toktur. Türkiye, bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etti.https://t.co/S87iYqsR19 pic.twitter.com/hXbQDqPdaP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2019

"Erdoğan'ın akıbetini, Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisizihniyetidir"

Mursi’nin şehadeti sonrası verilen mesajları hatırlayın, sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insanlıktan utanıyorsunuz, CHP zihniyeti ne diyordu? 'Erdoğan'ın akıbeti de böyle olacak' diyorlardı. Biz bunlardan korkmuyoruz, kefenimizi giyerek yola çıktık. Erdoğan'ın akıbetini, Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz.

"Mursi eceliyle değil"

Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da göreve davet ediyoruz. G-20'de de Mursi'nin vefatını dile getireceğim.https://t.co/S87iYqKrSH pic.twitter.com/HgrnhEf5bI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2019

"Yurt dışındaki onca mahfil, niçin bu kadar yakından ilgileniyor"

CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor.

Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar yakından ilgileniyor? Biz, Londra'ya, Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya, Amsterdam'a, Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz?

"Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır"

Moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun. CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yayın moderatörü, CHP adayıyla yayın öncesi bir otelde görüşüp soruları konuşuyor. Bu ne densizliktir? https://t.co/S87iYqKrSH pic.twitter.com/AFx85Ssr4e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2019

"CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar?"

Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi tüm İstanbul'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun.

"330 bin Suriyeliyi Cerablus'a gönderdik"

Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik. Durumun sakinleştiği yerlere gönderiyoruz ve göndereceğiz. Suriyeliler'e maaş verdiğimizi söylüyorlar. Suriyeliler'e maaş verdiğimiz yok. Bunların hepsi yalandır. Biz sadece fakir vatandaşımıza maaş veriyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler'e maaş verdiğimizi söylüyorlar. Suriyeliler'e maaş verdiğimiz yok. Bunların hepsi yalandır. Biz sadece fakir vatandaşımıza maaş veriyoruz.https://t.co/S87iYqKrSH pic.twitter.com/lluTlMgkx8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2019

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