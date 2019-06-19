Taraflar görüşme süresini farklı açıklarken, ortaya çıkan yeni görüntüler Küçükkaya'nın otel odasında 46 dakika kaldığını gösteriyor

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayın öncesinde, programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile Taksim'de bir otelde bir araya geldiği ortaya çıktı. Gündeme oturan görüşmede, şimdi de süre tartışması başladı.

İsmail Küçükkaya, Fox Haber yayınında, 3-5 dakikalık bir görüşme yaptıklarını savundu. Ekrem İmamoğlu ise TRT Haber yayınında görüşme süresinin 15-20 dakika olduğunu söyledi. Görüşme talebinin de Küçükkaya’dan geldiğini ifade etti.

Yeni ortaya çıkan görüntüler İsmail Küçükkaya'nın otelde daha uzun süre kaldığını gösteriyor.

İmamoğlu odada 46 dakika kaldı

Görüşmenin yapıldığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Küçükkaya, saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı.

İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya uzun süre kaldığı odadan saat 13.55'te ayrıldı. Bu da İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun aynı odada 46 dakika kaldığını ortaya koydu.