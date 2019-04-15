Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini duyurdu.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wwsXo2yE4t — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber