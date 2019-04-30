Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mlSpA3SKRD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber