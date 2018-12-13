Irak'ın kuzeyinde Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.

"Harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

Altun mesajında şunları kaydetti:

"Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı’na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır."

Kaynak: AA