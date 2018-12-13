Cumhurbaşkanı Erdoğan 135 eserin açılışını yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Aralık Cumartesi günü Denizli'yi bir kez daha ziyaret edeceği, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 15.00'te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada Denizli Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı 135 yatırımdan oluşan yaklaşık 850 milyon liralık tesisin açılışını gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, "Üçgen Köprülü Kavşakları, Hal Kavşağı, Sanayi Bağlantı Köprüsü, Hayri Dev Kültür Merkezi, Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi, güneş enerji santralleri, kapalı yüzme havuzu ve spor tesisleri, ilçe otogarları, kültür merkezleri, katlı otoparklar, yaya üst geçitleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesi, Kamyon ve Tır Garajı, Üçler ve Bağbaşı 112 Acil ile 29 Ekim Bulvarı'ndaki UMKE, 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi, park, mesirelik, meydan, halı sahalar ve çevre düzenlemeleri, yol yapım çalışmaları, katık atık arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, içme suyu depoları, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları, üstyapı yatırımları ile tarihi yapı restorasyonlarının" açılışını yapacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar onlarca kez ağırladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'yi çok sevdiğini ve çok önem verdiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın şehrimize her gelişi güzellikler olarak geri dönüyor"

Tüm Denizlilileri 15 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na beklediklerini ifade eden Zolan, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu cumartesi günü bir kez daha şehrimizde konuk edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin, kamu kurumlarının ve Denizli Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirecek. Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın şehrimize her gelişi Denizlimize güzellikler olarak geri dönüyor. Denizlimiz kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA