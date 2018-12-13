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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ankara'da kaza ile ilgili çok yönlü inceleme yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki YHT kazasına ilişkin, "Kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir." ifadesini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ankarada kaza ile ilgili çok yönlü inceleme yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir." ifadelerini kullandı. 


 

Bu elim kazada 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 vatandaşın da yaralandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir. Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten, görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum."

Kaynak: TRT Haber

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