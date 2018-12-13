Kılıçdaroğlu: Türkiye terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DİSK'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu karşıladı.

Yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Çerkezoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki hızlı tren kazasından üzüntü duyduğunu belirterek, "9 vatandaşımız hayatını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Başta Meclis Başkanvekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemeleri yaptı, sabah telefonda bazı bilgiler aktardı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da şifa dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Asgari ücretin yoğun olarak tartışıldığı dönemde DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nu ziyaret ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, sendikaların sorunlarını konuştuklarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda sendikaların, özellikle DİSK'in gösterdiği duyarlılığı bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019'dan itibaren net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazanacağımız belediyelerde ise ocak-mart dönemindeki asgari ücret farkını da nisan ayında işçilere ödeyeceğiz. Yeni kazandığımız belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz çünkü emeğin, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üreten, çalışan, alın teri döken herkesin yanındayız."

CHP'nin adayı İmamoğlu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği hatırlatılarak sorulan "Süreç nasıl işliyor İstanbul için?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Gayet güzel işliyor. İstanbul'u Allah'ın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde büyük bir zafiyet yaşandı. Dolayısıyla İstanbul'a ihanet edildi. Her seferinde söylüyorum; İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız, İstanbul'u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz. Ziyaret elbette önemli, her ziyaret önemlidir bizim açımızdan."

"Türkiye terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemeli"

Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz ve bunun farkındayız. Türkiye Orta Doğu'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek bütün terör unsurlarına karşı da Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Eğer Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa elbette ki her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden birisidir ve kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir."

Kaynak: AA