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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından son düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 


 

Yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hava harekatı
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