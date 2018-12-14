Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından son düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/tBPouVKnRf — TSK (@TSKGnkur) 14 Aralık 2018

Yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Kaynak: TRT Haber