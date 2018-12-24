Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini duyurdu.

Dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/s2wUiwvq8J