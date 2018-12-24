Bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret ettiği gerekçesiyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

İfade vermek üzere önce Metin Akpınar, ardından Müjdat Gezen polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gitti.

Akpınar ve Gezen'in ifade verme işlemleri tamamlandı.

Her iki sanatçı da adli kontrol şartı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yurtdışı çıkış yasağı konuldu, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: AA, DHA