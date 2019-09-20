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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi20 Eylül 2019 Cuma 08:55 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 09:03
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında operasyonları başarıyla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Harekatta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Pençe Harekatı haftanin hava harekatı