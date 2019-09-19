Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ancak burada bir terör koridoru oluşturulmasına da müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak. Burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır."

Kaynak: TRT Haber