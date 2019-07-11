Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber