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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11 Temmuz 2019 Perşembe 17:26 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:38
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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