Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi laboratuvarında formaldehit bulunan şişe kırıldı.
Gazdan etkilenen ve tedavisi devam eden 19 personelin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Öte yandan acil servis de tahliye edildi.
Kaynak: TRT Haber
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal olan şişe kırıldı, 19 personel etkilendi.
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi laboratuvarında formaldehit bulunan şişe kırıldı.
Gazdan etkilenen ve tedavisi devam eden 19 personelin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Öte yandan acil servis de tahliye edildi.
Kaynak: TRT Haber