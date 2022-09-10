Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" sözleri yer aldı.
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MSB pic.twitter.com/eRU31yAgVc
Etiketler: Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
Son Haberler
- 18:09
- 17:52
- 17:41
- 17:26
- 17:23
Sıradaki Haber
Bakan Dönmez: Bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz