Meclis Başkanı Mustafa Şentop koronavirüse nedeniyle programlarına ara verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik" dedi.