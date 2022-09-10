Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop koronavirüse nedeniyle programlarına ara verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik" dedi.
KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 10, 2022
Etiketler: Mustafa Şentop Koronavirüs
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