Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.''
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.#MSB pic.twitter.com/sdZFUPrthK
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