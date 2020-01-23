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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiHaber Giriş:
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:01