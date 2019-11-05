Gündem
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi05 Kasım 2019 Salı 16:13 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 16:16
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.
Gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber