CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Bazı belediye başkanlarının terör bağlantıları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Seçime girecek. Gidiyor başvuruyor savcılığa, 'seçime gireceğim bir engel var mı?' 'Hayır' diyor savcılık. Yüksek Seçim Kuruluna giriyor orada hakimler var. Seçime giriyor, kazanıyor ve beni kayyum atayarak görevden aylıyorlar. Ne için? Mahkeme var." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da bunun demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da aynı şeyi söyledik. Demokrasi hepimizin ortak paydası olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber