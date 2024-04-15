Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2024
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vyL0zSPnRU