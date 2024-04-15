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Gündem
TRT Haber 15.04.2024 08:50

Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı

Okullarda ikinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram tatilinin ardından ders başı yaptı.

Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı

Okullarda ikinci ara tatil 5 Nisan'da başladı ve derslere 1 hafta ara verildi.
9 günlük tatil, Ramazan Bayramı'yla aynı döneme denk geldi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci için tatil bugün sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 

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