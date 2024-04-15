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Gündem
TRT Haber 15.04.2024 07:28

Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yerel seçim nedeniyle ara verdiği mesaisine yarın yeniden başlıyor. Meclis gündeminde önemli yasal düzenlemeler var. Enerji verimliliğini artıracak kanun teklifi ile turist rehberlerine yönelik düzenlemenin Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.

Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor

Enerji alanında düzenlemeler, ruhsatsız silah kullanımına ceza getirecek kanun teklifi...

Meclis, yerel seçimler için verdiği aranın ardından yoğun gündemle mesaisine başlayacak.

Denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek

Genel Kurul'un ilk gündem başlığında enerji alanına yönelik teklif bulunuyor. Düzenleme, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Teklife göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Turist Rehberliği kanun teklifi de Genel Kurul'da ele alınacak

Gündemde bekleyen bir diğer düzenleme ise Turist Rehberliği Meslek Kanunu teklifi...

Bu teklif, yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenlerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilmesini içeriyor.

Ruhsatsız silaha rekor ceza gündemde

Meclis'in gündemine gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan teklif olacak. Ruhsatsız silah kullanımına verilen cezanın artırılması, silah parçalarının satılmasının engellenmesi gibi konular teklifte yer alacak.

Kripto piyasasına ilişkin teklif Meclis'e sunulacak

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.
Yaklaşık 30 maddelik teklifle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.

Partilerin grup toplantıları olacak

Bu hafta, yerel seçimin ardından ilk kez siyasi partilerin genel başkanları da kürsüde olacak. Partilerin grup toplantıları yapılacak. 

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