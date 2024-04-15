Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 869 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonlarında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Operasyonlar sonucu 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
7️⃣4️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-17” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 15, 2024
Operasyonlar sonucu:
????5️⃣1️⃣9️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
????5️⃣4️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
????6️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
????1️⃣2️⃣8️⃣… pic.twitter.com/8pG189sDXG