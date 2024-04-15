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TRT Haber 15.04.2024 08:07

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 869 gözaltı

74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonlarında 869 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silaha el konuldu.

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 869 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonlarında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Operasyonlar sonucu 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi.  

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Silah Kaçakçılığı
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