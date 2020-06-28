Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürülüyor.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: milli savunma bakanlığı ırak'ın kuzeyi hava harekatıSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 12:47
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