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Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Pençe-Kaplan bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileği de yer aldı.
Etiketler: son dakika şehit msbSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 12:29
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