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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 04.02.2024 11:52

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız sürdürülüyor. 

Milli Savunma Bakanlığı,  Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

 

Saldırı hazırlığı yapan 2 terörist de etkisiz

MSB'den yapılan başka bir açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." 

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