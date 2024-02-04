Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz… pic.twitter.com/zq66ZkCmAs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2024

Saldırı hazırlığı yapan 2 terörist de etkisiz

MSB'den yapılan başka bir açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz."