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Gündem
TRT Haber 08.03.2024 11:53

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyinde 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" ifadelerine yer verildi.

 

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Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi
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