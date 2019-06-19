Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayın 16 Haziran’da gerçekleştirildi. Ortak yayının moderatörlüğünü ise İsmail Küçükkaya yaptı. Yayın öncesi ve sonrası yaşananlar ise tartışma yarattı.

10 HAZİRAN

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın bahçesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ünal, "Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

Ünal, açıklamasında, canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya’nın gerçekleştireceğini söyledi.

"Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleşecek"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleşecek. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip yürütecektir. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan, özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye'deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayını alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ortak basın açıklaması yapıyor.https://t.co/aD97a00hw2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Haziran 2019

11 HAZİRAN

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı ortak yayında biraraya geleceği Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın soruları önceden görmek istediğini öne sürdü. NTV'deki programın sonunda, sunucunun uyarısı üzerine sözlerinde düzeltmeye gitti

İmamoğlu, "Eğer öyleyse yanlış anladım. Benim için sevindirici. Keşke öyle olsun inşallah da öyle olsun." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları tartışma yarattı. Binalı Yıldırım, soruları önceden görmek istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Yıldırım, İmamoğlu'nu yalan üzerine kurulu çirkin siyasetle suçladı.

Yıldırım: Bunun adı basitliktir

Yıldırım sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.'' dedi.

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. — Binali Yıldırım (@BY) 11 Haziran 2019

13 HAZİRAN

"Bir yalan söyledi, yalanı yatsı olamadan ortaya çıktı"

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Adayı Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında, "16 Haziran'da yapılacak canlı yayında sorulacak soruları istediniz mi?" sorusuna, Benim soru isteme adetim yok. Arkadaşımız (Ekrem İmamoğlu) bir yalan söyledi, yalanı yatsı olamadan ortaya çıktı. Hala bu işi nasıl döndürürüm gayreti içinde. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Konuştukça irtifa kaybediyor. Tavsiyem sakin olsun. Öfke kontrolü önemli bir şey." şeklinde yanıt verdi.

14 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketi öncesi açıklama yaptı.

Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına da değinen Erdoğan, "İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum." dedi.

[Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını] Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir? O akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum.https://t.co/HNI6nCs8rb pic.twitter.com/Ofx6pu92Fs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2019

16 HAZİRAN

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, tüm bu tartışmalar arasında, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.

Yaklaşık olarak 3 saat süren açık oturumda, adaylara 15’er soru yöneltildi. Adaylar için iki tarafa da her soru için 3’er dakikalık süre verildi. Açık oturumda 10 dakika da ara verildi.

17 HAZİRAN

Küçükkaya ve İmamoğlu, programdan günler önce görüştü

Gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı bir TV programında, İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu’nun programdan günler öncesinde İstanbul’da bir otelde bir araya geldiklerini iddia etti. Alçı’nın iddiası yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.

Alçı, Küçükkaya ile İmamoğlu'nun programdan önce Taksim'de bir otelde buluştuğunu ve buradaki görüşmenin bir saat kadar sürdüğünü söyledi. Alçı, aynı görüşme talebinin Binali Yıldırım'a da iletildiğini; ancak bu görüşmenin telefonla gerçekleştiğini ifade etti.

18 HAZİRAN

"Gayriahlaki bir durum"

Ordulu sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İmamoğlu’nun Küçükkaya ile yayından önce bir otelde görüşmesi ile ilgili Yıldırım, "CHP adayı, rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur." dedi.

"Kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir"

Yıldırım, "Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: 2-3 dakika anca konuşmuşumdur

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

İsmail Küçükkaya ile tartışmalara yol açan görüşmenin detaylarını anlatan İmamoğlu, Küçükkaya’nın danışmanını aradığını, birkaç dakika görüş almak istediğini söyledi.

Küçükkaya’nın, "Sizden sonra Binali Bey’e gideceğim." dediğini aktaran İmamoğlu, "Bakın ben anlatıyorum, beni ilgilendirmez bundan sonrası. Benim o gün proje tanıtımım vardı. Odama geldi, otelde konuştuk. 15-20 dakika sürdü ama ben 2-3 dakika anca konuşmuşumdur." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu odada 46 dakika kaldı

Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınında, İsmail Küçükkaya ile arasındaki görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü söylemişti. Yeni ortaya çıkan görüntüler İsmail Küçükkaya'nın otelde daha uzun süre kaldığını gösterdi.

Görüşmenin yapıldığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Küçükkaya, saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı.

İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya uzun süre kaldığı odadan saat 13.55'te ayrıldı. Bu da İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun aynı odada 46 dakika kaldığını ortaya koydu.

19 HAZİRAN

Erdoğan: Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yayın moderatörü, CHP adayıyla yayın öncesi bir otelde görüşüp soruları konuşuyor. Bu ne densizliktir? https://t.co/S87iYqKrSH pic.twitter.com/AFx85Ssr4e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2019

Erdoğan, "İstanbul'daki otelde moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun. Eğer adilsen, dürüstsen yapman gereken her iki adayı da davet edersin, her iki adayın da danışmanlarını davet edersin, onlarla konuşacaksın." dedi.

Kaynak: TRT Haber