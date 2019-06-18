Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilen ortak yayın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "CHP adayı rakibim Ekrem Bey’in bütün Türkiye’nin pürdikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde, danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayrı ahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki aday var, beraber yayın yapacağız, adayın biriyle yüz yüze, aynı mekanda bir araya gelinip konuşulması ve diğer adaydan onun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur.https://t.co/6DrRVCVd96 pic.twitter.com/5lStKktdQ8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Haziran 2019

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. https://t.co/6DrRVCVd96 pic.twitter.com/ozlXr4QIQs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Haziran 2019

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