Güvenlik güçlerinin 27 Mayıs'ta Hakurk'a başlattığı Pençe Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekat ile koordineli olarak da operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütünün sığınak ve barınak olarak kullandığı hedefler vurulduğu belirtildi.

Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB pic.twitter.com/uFCZwe0M2o — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Haziran 2019

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

Kaynak: TRT Haber