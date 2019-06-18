İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran’da Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bitlis Merkez’e bağlı Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlendi.

Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilçe Yenice köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit J.Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" kapsamında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber