Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bugün Türkiye'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi:

"Tüm dünyada, şehit Cumhurbaşkanı için kılınan cenaze namazları dün Kudüs’te başladı. Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla milletimiz tarafından eda edilecek. Kudüs’ten İstanbul’a, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine uzanacak."

"Mursi’nin naaşından korkuyorlar"

Darbecilerin, Mursi'nin naaşından korktuğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir.

Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler.

Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 18 Haziran 2019

Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar."

"Sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı"

Mursi'nin mahkemede, kendi değerleri uğruna hayatını kaybetmesine tepkisiz kalan devletleri eleştiren Çelik, şunları söyledi:

"Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin 'demokrasiyi inşa ettiğini' söylediler. Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... 'Haberlerden duyduk, takip ediyoruz' diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir."

Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... “Haberlerden duyduk, takip ediyoruz” diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 18 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber

