TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mursi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun. İnanıyorum ki mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir" ifadesini kullandı.

Şentop, “Mısır’da yaşananlar ve halkının hürriyeti ve refahı için mücadele eden Muhammed Mursi’nin başına gelenler, meşru yönetimleri hedef alan darbeciliğin niteliğini ve işleyişini ortaya koymak ve demokrasi havarisi bazı Batılı çevrelerin gerçek yüzünü ifşa etmek bakımından ibretliktir" dedi.

Mısır’ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağolsun. İnanıyorum ki mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) 17 Haziran 2019

"Meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir"

Şentop, şunları kaydetti:

"Mursi ve yol arkadaşları, Mısır’a ve kendilerini atayan meşru yönetime ihanet eden bir azınlığın tertîbiyle devrilmiş, adil olmaktan uzak yargılamalarla mahkum edilmeye çalışılmışlardır. Adalet terazisinde ve tarih önünde kazanan Mursi ve arkadaşları, kaybeden darbecilerdir. Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi’ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin.”

Kaynak: TRT Haber