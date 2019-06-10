Gözler 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinde. Sandık başına gitmeye iki haftadan az bir zaman kaldı.

Ama bu süreçte en çok merak edilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın. Hangi kanalda yayınlanacak? Programın moderatörlüğünü kim yapacak? İşte bu soruların cevabı için AK Parti ile CHP bir araya geldi.

Mahir Ünal ve Engin Altay ortak basın toplantısı düzenledi

Görüşmeleri, AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay yürüttü.

Mahir Ünal ve Engin Altay, ortak yayının zamanı ve hangi kanalda yapılacağı ile ilgili ayrıntıları ele aldı.

Konuyla ilgili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuaye alanında kameraların karşısına geçti.

#SONDAKİKA

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran saat 21:00'de tüm kanallarda olacak. Canlı yayında İsmail Küçükkaya moderatörlük yapacak.https://t.co/R2YAM5PXog pic.twitter.com/CLwLR6I0gm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2019

Ortak yayın 16 Haziran saat 21.00'de

Yapılan açıklamalara göre, Yıldırım ve İmamoğlu 16 Haziran saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecek ve tüm kanallarda yayınlanacak. Moderatörlüğü İsmail Küçükkaya yapacak. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek.

Program "eşit süre, eşit soru" ilkesine göre yapılacak.

Kaynak: TRT Haber