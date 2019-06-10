Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Komandolar zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ediyor. Tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getiriliyor.

43 terörist etkisiz hale getirildi

Toplam 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın 15. gününde 24 mayın/EYP daha tespit edilerek imha edildi. Böylece imha edilen toplam mayın/EYP sayısı 77 oldu.

100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi

Operasyonlarda 26 mağara ve sığınak daha kullanılamaz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş oldu.

Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber