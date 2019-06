A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için İzlanda'ya gitti.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

İzlanda'nın skandal muamelesinin Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da olaya Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.

Altun, olayda sorumluluğu olanları kınadığını açıkladı. Durumu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

The treatment of the Turkish National Football Team at Iceland’s Keflavik Airport was not in line with diplomatic courtesy or sportsmanlike conduct.



I condemn the authorities and officials who were responsible for what happened.



We will continue to monitor the situation.