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Hakurk'taki terör hedefleri vuruldu

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:47 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:49

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta devam eden Pençe harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatı neticesinde PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/UFW3WCA8Hd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber

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