Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 19:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İllere göre vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
[Fotoğraf: AA ]
İllere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıklandı. En fazla artış Rize'de görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/g9UkXZYRR8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021
İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
Bir önceki haftaya göre vaka sayıları Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.
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