Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken, Zap bölgesinde de eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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