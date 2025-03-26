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TRT Haber 26.03.2025 22:13

İlker Canikligil tutuklandı

İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı.

İlker Canikligil tutuklandı

Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabında "alt sınıf" olarak adlandırdığı bir kesime karşı "toplu katliam" yapılması çağrısında bulunan İlker Canikligil'in paylaşımları, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Canikligil, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılan Canikligil emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Canikligil tutuklandı.


 

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