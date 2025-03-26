İlker Canikligil tutuklandı

Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabında "alt sınıf" olarak adlandırdığı bir kesime karşı "toplu katliam" yapılması çağrısında bulunan İlker Canikligil'in paylaşımları, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Canikligil, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılan Canikligil emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Canikligil tutuklandı.



