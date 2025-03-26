Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini vererek, "Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.

"Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin"

Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, emekçilerle bir araya geldiği iftar programında gündemi de değerlendirdi.

"Muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz"

"Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz. 28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını, şirketleri, firmaları, isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin kaybedeceklerdir.

Onlar ne yaparsa yapsın, bizler Türkiye Yüzyılına giden yolda büyük ve güçlü Türkiye'yi inşallah hep birlikte el ele vererek inşa edeceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat, tüm medya gruplarını ne yapıyor? Batı'ya şikayet ediyor. Ya sen nasıl bir insansın? Başka gidecek kapı bulamadın mı? Çalacak kapı bulamadın mı? Eğer ciddiysen, belli bir karaktere sahipsen bu gençleri sokağa dökmek sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecek. Ne yapıyor? Tek tek televizyonları, medya gruplarını şikayet ediyor. Bizim kültürümüzde, bizim hayatımızda bu tür bir anlayış kesinlikle yoktur. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bunların eline bizi düşürmesin."

Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." ifadeleri kullandı.

Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdıklarını hatırlatan Erdoğan, ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden yürürlüğe koyduklarını kaydetti.

"Ağustos ayı içerisinde toplu sözleşme sürecini başlatacağız"

Erdoğan, kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldıklarını söyledi.

Kamu çalışanlarının cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabildiğini dile getiren Erdoğan, maaş artışları, disiplin affı, refakat izni, 3600 ek gösterge ve ek ödemeler gibi bu alanlarda yaptıkları düzenlemelerle memurların çalışma ve özlük haklarını iyileştirdiklerinin altını çizdi.

Kamu görevlilerinin ücret artış oranlarını, zam ve tazminatlarını, sosyal desteklerini çalışanları enflasyona ezdirmeyecek şekilde düzenlediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılı Ocak ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını 2025'te 43 bin 726 liraya yükseltmiş olduk. Bu rakamlarla birlikte 2002'den bugüne en düşük memur maaşı reel olarak yüzde 266 oranında nominal olarak ise yaklaşık 112 kat arttı. Ağustos ayı içerisinde inşallah toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorunlarını 23 yıldır olduğu gibi yine yapıcı bir anlayışla çözüme ulaştıracağız. Kamu toplu iş sözleşmeleri, çerçeve anlaşma protokolüyle ilgili talepler sendikalar tarafından bize iletildi. Sosyal diyalog anlayışı içinde kamu işçilerimizin toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak bu süreci de inşallah yine bu dönemde tamamlayacağız."

"İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz"

Bir önceki yıla göre yüzde 30 artış yapılan asgari ücreti, gelir vergisinden muaf tuttuklarını anımsatan Erdoğan, "İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz. Emeklilerimizin ikramiye ve banka promosyonu gibi yeni haklardan istifade etmelerini sağladık. Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik." dedi.

Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin sorunsuz şekilde işler hale getirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarındaki alt işveren işçilerine ve sözleşmeli personele kadro verdiklerini, geçici işçilerin tam yıl çalışabilmesinin önünü açtıklarını belirtti.

İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin bilgi ve tecrübe kazanarak gelir elde etmelerini de sağladıklarını hatırlatan Erdoğan, daha nice düzenlemeyi, yeniliği, projeyi, devreye alarak çalışanları her alanda desteklediklerini, teşvik ettiklerini ve güçlendirdiklerini ifade etti.