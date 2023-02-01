Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine bugün başlanacağını açıkladı.

Kurum açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun."

İlk etapta 13 ilin kuraları çekilecek

'İlk Evim Arsa' projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:

1 Şubat: Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat.

2 Şubat: Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye.

3 Şubat: Mardin, Niğde.

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.