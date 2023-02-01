Eskişehir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 89 yaşındaki Ali İhsan Desticiiçin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bozdağ, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin muhterem babası Ali İhsan Destici'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli babası Ali İhsan Bey'in vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Mustafa Bey olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, başta Mustafa Bey olmak üzere ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabb'im mekanını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Beyefendi'nin kıymetli babası Ali İhsan amcamıza Allah'tan rahmet, başta Sayın Mustafa Destici olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Bey'in mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.