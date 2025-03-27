İlk arabasını alacak ailelere 'Togg desteği' geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.

Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor.

Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

2030 pazar hedefi yüzde 35

Türkiye'de otomobillerin daha erişilebilir hale gelmesi ve iç pazarda yerli üretimin payının artması amaçları doğrultusunda, mevcut üreticilerin yeni teknolojilere yönelmesinin yanında küresel piyasada yükselen yeni üreticilerin de Türkiye'de üretim yapması ve teknoloji geliştirmesi önem taşıyor.

Ülkenin ihracat lideri otomotiv sektöründe dönüşümü sağlamak amacıyla 2022'de, "Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejisi Yol Haritası" yayımlandı. Yol haritasıyla elektrikli araç ve batarya üretiminden şarj istasyonlarına, sürücüsüz araç geliştirmeden test merkezlerine kadar birçok stratejik alanda somut hedefler tespit edilmiş, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların 2030'da pazar payının yüzde 35'e, yerlilik oranının ise yüzde 75'e çıkarılması hedeflenmişti.

Ayrıca, elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olma hedeflerinin ortaya konulması, söz konusu stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, Türkiye'nin sektördeki göreli üstünlüklerini koruyabilmesi açısından kritik olarak kabul ediliyor.

Otomotiv sektöründe sembol

Togg, sadece elektrikli ve akıllı bir otomobil değil, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük eden bir sembol olarak görülüyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun taşıyıcı projelerinden olan Togg, 40'tan fazla girişimle işbirliği yaparak inovasyonu teşvik ediyor ve mobilite girişimlerine destek oluyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un geliştirilmesi, elektrikli araçlara yönelik şarj altyapısının yaygınlaşmasında ve mobilite ekosisteminin güçlenmesinde önemli bir katalizör görevi görüyor.

Togg'un yenilikçi yaklaşımları ve güçlü bir teknogirişim ekosistemine sahip olması, mobilite sektöründeki dönüşümü hızlandırıyor. Bu dönüşümün, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak, yeni iş ve girişim fırsatları ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Togg'un küresel pazarlarda başarıya ulaşmasıyla mobilite ekosisteminin dönüşümünü hızlandırarak küresel yatırımlara yeni ivmeler kazandırması, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki liderlik hedefini de pekiştirmesi bekleniyor.