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Gündem
TRT Haber 17.08.2024 02:01

İletişim Başkanlığı "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarının dezenformasyon olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarının dezenformasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, yangınlara müdahalelerin aralıksız devam ettiği ve yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ile kuruluşların koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İzmir'deki yangınlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'ndeki yangına 5 uçak, 11 helikopter, 127 arazöz, 13 TOMA, 68 su tankeri ve diğer araçlarla birlikte toplam 596 araç ve 2 bin 965 personel ile müdahale çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşın tahliye edildiği bilgisi verildi.

İletişim Başkanlığı "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarını yalanladı

Beydağ ilçesi Yeniyurt Mahallesi yangınına ise İzmir Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait 1 uçak, 4 helikopter, 10 kara aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

İzmir'de yangına müdahale sürüyor
İzmir'de yangına müdahale sürüyor

Yangınlara müdahale aralıksız sürüyor

İzmir'in diğer bölgelerindeki yangınlara ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tire ilçesi Eskioba Mahallesi Saat 19.05'te başlayan orman yangınına, İzmir OGM'ye ait 1 Helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, belediyelerden 10 ekip, 1 dozer ile müdahale edilmektedir. Bölgede enerji kesintisi sağlanmıştır. Karateke Mahallesi'nde 2 ev, İbni Melek Mahallesi'nde 2 ev tahliye edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD ekibi ve ilçe jandarma ekipleri görevlendirilmiştir. Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi Saat 20.26'da başlayan orman yangınına, İzmir OGM'ye ait 7 arazöz, 3 su tankeri, belediyelerden 10 ekip, 2 su tankeri ile müdahale edilmektedir. Bölgeye 1 AFAD ekibi ve İlçe Jandarma ekipleri görevlendirilmiştir.

Yeşilova Mahallesi'nde 50 hane, 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Elifli Mahallesi'nde tahliye çalışmaları başlamıştır. İzmir'deki orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. 29 kişinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Ülke genelindeki 72 yangından 45’i kontrol altına alınmış olup 27 yangına ise müdahaleler devam etmektedir."

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